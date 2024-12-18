В Бишкеке состоится концерт иранской традиционной музыки

В Национальном историческом музее 21 декабря состоится концерт иранской традиционной музыки в исполнении группы «Хиял». Об этом 24.kg сообщили организаторы.

Мероприятие проведет культурное представительство при посольстве Исламской Республики Иран в Кыргызстане в рамках сотрудничества между странами и в честь древнего национального праздника иранцев Ялда.

Для зрителей выступят Эхсан Таваккол (тар и даф; руководитель группы), Хосейн Ник-Айин (вокал), Алиреза Афруз (сантур), Мохсен Карими (каманча), Хосейн Афруз (даф и кахон) и Иман Каргар (клавишные).

Концерт начнется в 19.00. Вход свободный.