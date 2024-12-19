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Общество

В прокат выходит кыргызская комедийная мелодрама «Белек»

Сегодня в Кыргызстане выходит в прокат кыргызская комедийная мелодрама «Белек» режиссера Темирлана Эркинова.

После трагической автоаварии родители маленького годовалого Белека Адилет и Малика завещают опеку над своим сыном лучшим друзьям — Максату и Мире. Однако Максат и Мира не ладят друг с другом и вынуждены преодолевать взаимную неприязнь ради заботы о своем крестнике. Это путешествие становится для них не только испытанием на прочность, но и шансом на новую жизнь, где любовь и взаимопонимание побеждают все преграды.

Жанр: комедийная мелодрама.
Язык: кыргызский, русский.
Актеры: Чынгыз Султанов, Мария Медерова, Ясин Жылдызбеков, Алтынбек Кенжакулов, Анара Султанова, Калыбек Турдубаев, Садык Нышанбай уулу. 
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/314576/
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