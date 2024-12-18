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Общество

В Кара-Балте открылся центр дополнительного образования «Россия с вами»

В Кара-Балте открылся центр дополнительного образования «Россия с вами». Проект реализован по инициативе Россотрудничества в партнерстве с общественным объединением «Союз российских соотечественников «Русский мир».

Мэр Мирлан Джекшенов подчеркнул значимость центра для города, отметив, что он очень нужен.

«Здесь каждый сможет пополнить свой багаж знаний, изучать русский и кыргызский языки, знакомиться с шедеврами русской литературы», — сказал он.

Центр в Кара-Балте стал седьмым в Кыргызстане: аналогичные действуют в Канте, Кызыл-Кие, Нарыне, Оше и Таласе.

Эти инициативы свидетельствуют о растущем стремлении к тесному культурному и образовательному сотрудничеству между КР и РФ, отметили инициаторы проекта.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/314597/
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