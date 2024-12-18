«Социал-демократы» призвали Темирлана Султанбекова прекратить голодовку

Политическая партия «Социал-демократы» выступила с официальным обращением, призвав Темирлана Султанбекова прекратить голодовку. В заявлении отмечается, что протест Султанбекова стал «актом беспрецедентного мужества и символом борьбы за правду и справедливость в связи с нарушениями на выборах в городские кенеши». Текст обращения опубликовал на своей странице в соцсетях руководитель партии Кадыр Атамбаев.

В партии подчеркнули, что неоднократно обращались к Султанбекову с просьбой прекратить голодовку, но теперь, учитывая угрозу его здоровью, приняли официальное решение настоять на этом.

В своем обращении партия выразила восхищение решительностью и стойкостью активиста, отметив, что его голос был услышан, а протест привлек внимание общественности как в стране, так и за ее пределами.

Напомним, 15 ноября Свердловский районный суд Бишкека избрал меру пресечения в отношении лидера политической партии «Социал-демократы» Темирлана Султанбекова и задержанных членов в виде ареста. Темирлана Султанбекова, Ирину Карамушкину и Розу Турксевер водворили в СИЗО-1 до 13 января 2025 года.

13 ноября в штабе политической партии провели обыски. В ГУВД столицы сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Подкуп голосов избирателей» УК КР.