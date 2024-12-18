Вьетнамские компании займутся реконструкцией очистных сооружений Бишкека

В зале заседаний мэрии Бишкека состоялась церемония подписания соглашения о государственно-частном партнерстве по проекту «Реконструкция и модернизация очистных сооружений города Бишкек».

Как сообщает пресс-служба муниципалитета, документ подписали начальник МП «Бишкекводоканал» и представители консорциума компаний SFC Investment Development for Environment и Phu Dien Investment Construction and Trading (Вьетнам).

В церемонии принял участие мэр Айбек Джунушалиев. Глава города подчеркнул, что реализация проекта будет проходить под особым контролем. «Нам важно решить вопрос населения и установить качественное оборудование», — отметил Джунушалиев.

Проект направлен на комплексную реконструкцию и модернизацию очистных сооружений с использованием современных технологий. Основные мероприятия включают:

•преобразование лаборатории с оснащением передовым измерительным оборудованием для анализа качества воды;

•внедрение системы ультрафиолетовой дезинфекции вместо устаревшей технологии хлорирования;

•автоматизацию процессов контроля очистки сточных вод.

В результате реализации проекта ожидается достижение следующих целей:

•обеспечение соответствия качества очищенных сточных вод национальным и европейским экологическим стандартам;

•снижение воздействия на окружающую среду за счет внедрения системы обработки запахов.

«Мэрия Бишкека уделяет приоритетное внимание развитию проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Особое значение придается привлечению частного финансирования для реализации инициатив, направленных на повышение качества жизни и развитие городской инфраструктуры», – говорится в релизе.