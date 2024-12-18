В Службе исполнения наказаний Кыргызстана новый руководитель

В Службе исполнения наказаний при Министерстве юстиции сменился председатель. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ведомства.



По ее данным, сегодня, 18 декабря, глава СИН генерал-майор внутренней службы Аскат Эгембердиев освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другое место. Соответствующее распоряжение подписал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.



Коллективу представили нового главу — подполковника внутренней службы Чынгыза Кожошева.



Чынгыз Кожошев родился в 1985 году в городе Оше, имеет высшее юридическое образование, окончил ОшГУ по специальности «юриспруденция».

За годы службы он прошел путь от рядового сотрудника органов внутренних дел до работника Государственного комитета национальной безопасности. До назначения на должность председателя СИН он руководил учреждением № 25 (СИЗО-5) в городе Оше.