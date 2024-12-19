Стань Дедом Морозом. Поздравить детей из малоимущих семей может каждый

Красный Полумесяц Кыргызстана объявил о проведении благотворительной кампании для поддержки детей из детских учреждений и малоимущих семей.

Отмечается, что кыргызстанцы могут пожертвовать средства через мобильные кошельки на официальных сайтах и социальных сетях организации. Они также могут сами собрать новогодний набор (игрушки, сладости, канцелярия и другое), чтобы поддержать детей в новогодние дни, когда все ждут чудес.

С 19 по 22 декабря по всей республике можно присоединиться к акции «Корзина детских чудес», которая будет проходить в более 100 супермаркетах. В рамках кампании будет оказана помощь 2 тысячам 500 детям из малоимущих семей.

Красный Полумесяц также надеется, что неравнодушные граждане окажут помощь постояльцам домов престарелых.

Красный Полумесяц Кыргызстана — гуманитарная организация, работающая во всех регионах страны и оказывающая помощь населению в различных направлениях на протяжении 98 лет.