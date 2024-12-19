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Общество

Центр мониторинга новых наркотиков и психоактивных веществ создадут в МВД

Центр мониторинга новых наркотиков и психоактивных веществ создадут в МВД. Правоохранительное ведомство выносит на общественное обсуждение проект постановления кабмина «О механизме раннего оповещения о появлении новых наркотиков и новых психоактивных веществ в КР».

Поясняется, что это необходимо в целях обеспечения безопасности и здоровья населения через своевременное обнаружение и реагирование на угрозы, связанные с распространением новых наркотиков и психоактивных веществ, предпрекурсоров и заменителей прекурсоров, а также для минимизации рисков и снижения уровня вреда от злоупотребления ими среди населения.

Механизм раннего оповещения предполагает мониторинг оборота новых наркотиков и новых психоактивных веществ, предпрекурсоров и заменителей прекурсоров и их оценку для включения в перечень подлежащих контролю наркотических средств.

МВД предлагает создать республиканский центр мониторинга новых наркотиков и новых психоактивных веществ, предпрекурсоров и заменителей прекурсоров и комиссию по наркотикам и наркотической зависимости.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/314693/
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