Афиша Бишкека на неделю: выставки, новогодние концерты и спектакли

24-26 декабря. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

10 декабря — 4 января. Выставка «След мягкого карандаша»

Художник с философским складом ума Сабиджан Бабаджанов вкладывает в каждую свою работу не только мастерство, но и размышления о сути вещей. Его произведения всегда многоуровневые: на поверхности зрителя завораживают техника и изящество исполнения, но при внимательном изучении они открывают глубокие идеи о времени, мире и самом человеке.

«Галерея М», 10.00-21.00.

20 декабря — 5 января. «Ярмарка чудес»

Это праздник, где сбываются мечты и каждый момент наполнен теплом и магией. Приходите за чудесами всей семьей.

ТРЦ Dordoi Plaza, 10.00-22.00.

23 декабря. Концерт «Песня остается с человеком»

Фатима Серазиева совместно с вокально-инструментальным ансамблем «Мелодия» представляет новогодний концерт. Будут исполнены ваши любимые новогодние песни из советских кинофильмов.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.

23-24 декабря. Спектакль «Новогодние приключения Бременских музыкантов»

Приглашаем вас окунуться в волшебную атмосферу праздника и стать частью незабываемого представления, подготовленного народным хореографическим ансамблем «Жаш Канат». Вас ждет яркое, красочное шоу, полное танцев, музыки и новогоднего настроения.

ДК завода имени Ленина, 10.00, 14.00.

24 декабря. Вечер музыки Петра Чайковского

В программе произведения Петра Чайковского, которые поистине стали мировой классикой, в исполнении симфонического оркестра Кыргызского театра оперы и балета.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.

24 декабря. Новогодний киноконцерт

В программе музыка из любимых новогодних фильмов: «Один дома», «Гарри Поттер», «Рождество на двоих», «Ирония судьбы», «Отпуск по обмену», «Холодное сердце», «Гринч» и других.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 20.00.

24 декабря. Концерт-презентация органа

Единственный в республике орган фирмы Riger Kloss отремонтирован и настроен и теперь готов радовать вас своим звучанием. Исполнители — солистка Кыргызской национальной филармонии Виктория Васильева и лауреат международных конкурсов Гарри Еприкян (Россия — Армения).

Национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30, 20.30.

24 декабря. Концерт «Музыка сыйлыгы»

Это престижное музыкальное событие собирает лучших исполнителей и музыкантов страны. Будут вручены награды в различных номинациях.

Дворец спорта имени Кожомкула, 18.30.

24 декабря. Концерт «Торжественная симфония»

Президентский камерный оркестр «Манас» приглашает вас на грандиозное музыкальное событие.

Зал оркестра «Манас», 19.00.

25 декабря. Балет «Щелкунчик»

Балет «Щелкунчик» — классическое произведение искусства, которое погружает нас в мир фантазии, где сбываются мечты. Сказочные персонажи, волшебные танцы и магия музыки создадут атмосферу праздника, окутав вашу душу радостью и восторгом.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.

25-26 декабря. Новогоднее цирковое представление

На манеже вас ждут смелые акробаты, завораживающие трюки и завидная грация артистов. Каждый номер — это настоящий праздник. Под куполом цирка вас ждет настоящее приключение — от захватывающих дух выступлений до магической атмосферы.

Государственный цирк имени Абубакира Изибаева, 16.00 (среда), 14.00 (четверг).

26-27 декабря. Балет «Щелкунчик. Звезды России»

Сказка, гениальная музыка, великолепное исполнение артистов, красочные декорации сольются в совершенное целое, изящно оттеняемое хореографией. С участием примы-балерины, народной артистки Российской Федерации Натальи Сомовой и премьера балета заслуженного артиста Российской Федерации Сергея Мануйлова.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.

26 декабря. Кинопремьеры

«Полчан 3» (комедия). Асан Сапаров, не ставший депутатом, служит в армии и готовится к последним дням службы и ждет дембелизации. Но его жизнь снова меняется, когда в часть приезжает служить сын президента. Оказавшись в центре событий, Сапаров решает использовать сына главы государства для раскрытия корыстных дел своего оппонента, пообещавшего построить новые жилые дома, но вместо этого украл деньги, которые народ вложил в его компанию.

«Кыргызстан, мен сени сүйөм» (семейная комедия). Новогодний фильм рассказывает семь романтических историй, которые случаются 31 декабря во всех областях страны. Безумный поступок главного героя найти свою любовь вдохновляет людей из всех уголков нашей республики на поиски своего счастья. Это красивейший фильм о людях, о стране под названием Кыргызстан.

«Баба Яга спасает Новый год» (фэнтези). Снежная королева и Дед Мороз были когда-то давними друзьями, вместе постигавшими магию холода. Но их пути разошлись, когда Снежная королева, позавидовав силе друга, похитила магический артефакт, из которого Дед Мороз черпал свою силу и творил волшебство. Волшебник не без труда смог победить колдунью и заточил ее в ледяную тюрьму. Спустя тысячи лет, в наши дни, мальчик Юра на новогодней ярмарке находит ледяной посох Снежной королевы и невольно освобождает ее.

«Домовенок Кузя» (комедия). Домовенок Кузя сбегает из плена Бабы Яги и оказывается в квартире девочки Наташи и ее родителей. Кузе нужно найти свой волшебный сундучок, исполняющий желания. Казалось бы, цель уже близка, но на поиски Кузи и сундучка в наш мир проникает Баба Яга, и у нее есть свои коварные планы.

«Быть лучше: История Робби Уильямса» (мюзикл). С самого детства Робби Уильямс чувствовал себя немного диким. Стремясь доказать своему отцу, чего он стоит, Робби решает рискнуть всем и начать музыкальную карьеру. Однако ни роскошная жизнь миллионера, ни стадионы поклонников не меняют то, как он себя видит.

«Иван Царевич и Серый Волк 6» (мультфильм). По щучьему велению, по царскому хотению Иван и его верные друзья отправляются на волшебную выставку чудес со всего сказочного мира — других посмотреть и себя показать. На кону честь Тридевятого царства, а исполняющая желания Щука, как назло, возьми да исчезни. Спасать положение, как всегда, приходится Ивану, Серому Волку и Василисе. Там, на неведомых дорожках, им предстоит встретить Колобка, отыскать рыбу их мечты и потягаться в смекалке с коварным волшебником.

«Соник в кино 3» (фантастика). Соник, Наклз и Тейлз воссоединяются против нового могущественного противника Ежа Шэдоу, таинственного злодея с силами, не похожими ни на что, с чем они сталкивались раньше. С их способностями, превосходящими во многих отношениях, команда Соника вынуждена создать неожиданный союз в надежде остановить Шэдоу и защитить планету.

26 декабря. Концерт «Симфонические хиты 80-х»

Самые танцевальные хиты 1980-х исполнит Симфонический оркестр под управлением Жаната Абылкасымова (Казахстан). В программе такие хиты, как Midnight Dancer, Sunny, Billie Jean, Gimme! Gimme! и другие.

Кыргызский драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова, 19.00.

23-27 декабря. Праздничное представление «Новогодний серпантин»

Вас ждет незабываемое путешествие в мир сказок, где маленькие зрители встретятся с любимыми героями самых популярных и удивительных историй! И, конечно, после спектакля всех ждет представление у елки с участием Деда Мороза, Снегурочки и сказочных героев.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 12.00, 15.00.

23-27 декабря. Московское детское шоу «Йети»

Это история о том, как йети, словно дети, раскрывают свои таланты! Йети не говорят на человеческом языке, но ученые доказали, что именно дети от трех до десяти лет лучше всех понимают их язык.

Кыргызский национальный театр «Манас», 11.00, 14.00, 17.00.

24-27 декабря. Сказка «Иван да Марья»

«Иван да Марья» — сказка о любви и верности, мудрости и взаимовыручке, коварстве и обмане, о том, что добро всегда побеждает зло. Перед началом сказки в малом зале театра всех зрителей ждет новогодняя интермедия с традиционными играми, загадками и песнями, которую для юных зрителей устроят Дед Мороз и его красавица-внучка Снегурочка.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00, 13.00.

27 декабря. Новогодняя елка

Вас ждут встречи с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими волшебными героями, увлекательные спектакли и интерактивы, веселые танцы, конкурсы и много сюрпризов.

ДТЦ «Таш-Рабат», 17.00.

27 декабря. Праздничный концерт

Приглашаем на праздничный концерт, посвященный 95-летию со дня рождения народного артиста СССР Калыя Молдобасанова.

Кыргызская национальная консерватория, 14.00.