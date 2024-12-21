13:14
USD 87.00
EUR 90.64
RUB 0.85
Общество

Список работ, к которым не допустят болеющих туберкулезом, утвердил кабмин

Список работ, к которым не допустят болеющих туберкулезом, утвердил кабмин. Отметим, ранее с инициативой выступил Минздрав.

Перечень содержит виды и условия работ, к которым не допускаются лица, больные активной формой туберкулеза, в целях предупреждения распространения инфекции.

В него вошли предприятия пищевых отраслей промышленности, общественного питания, работники в сфере обслуживания пассажиров общественного транспорта, медицинские учреждения, образовательные организации.

Минздрав ранее подчеркивал, что эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в Кыргызстане остается все еще тревожной. Кыргызская Республика входит в список 30 стран мира с высоким бременем туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью.

«Особенно вызывают тревогу случаи выявления туберкулеза среди работников системы образования, здравоохранения, учреждений общественного питания, там, где отмечается скопление людей с тесным контактом друг с другом», — поясняли в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/314959/
просмотров: 3597
Версия для печати
Материалы по теме
Огромная очередь и духота. Бишкекчане пожаловались на условия вакцинации
Можно ли заразиться туберкулезом от животного, рассказали фтизиатры
Минздрав предлагает изолировать больных туберкулезом, отказывающихся лечиться
К каким работам не допустят представляющих угрозу распространения туберкулеза
Воздух Иссык-Куля. Как дети в специальном центре побеждают туберкулез и астму
В Майлуу-Суу у школьницы выявили туберкулез, но лечащий врач не приняла меры
Туберкулез не победили, но похвастать Кыргызстану есть чем
В Бишкеке за два месяца туберкулез выявили у 107 человек
В бишкекской школе № 67 выявили туберкулез среди учащихся
В Кыргызстане снизилась заболеваемость туберкулезом. Врачи назвали причины
Популярные новости
Автошколы Бишкека. Цены, телефоны, адреса Автошколы Бишкека. Цены, телефоны, адреса
Ситуация у&nbsp;СИЗО-1&nbsp;в Бишкеке. Что происходит сейчас Ситуация у СИЗО-1 в Бишкеке. Что происходит сейчас
До&nbsp;2&nbsp;миллионов сомов за&nbsp;рождение ребенка: президент подписал указ До 2 миллионов сомов за рождение ребенка: президент подписал указ
В&nbsp;Бишкеке ночью до&nbsp;&minus;15&nbsp;градусов. Прогноз погоды на&nbsp;23-25 декабря В Бишкеке ночью до −15 градусов. Прогноз погоды на 23-25 декабря
Бизнес
MEGA дарит новогодние скидки до&nbsp;70&nbsp;процентов на&nbsp;премиальные номера MEGA дарит новогодние скидки до 70 процентов на премиальные номера
Новогодняя акция от&nbsp;О!: успейте получить красивые номера со&nbsp;скидкой 75&nbsp;процентов Новогодняя акция от О!: успейте получить красивые номера со скидкой 75 процентов
MEGA: теперь кино, сериалы и&nbsp;ТВ в&nbsp;одном пакете! MEGA: теперь кино, сериалы и ТВ в одном пакете!
Как выбрать подарок правильно: шесть нюансов, на&nbsp;которые важно обратить внимание Как выбрать подарок правильно: шесть нюансов, на которые важно обратить внимание
24 декабря, вторник
12:44
Задержан старший контролер КПП «Ак-Жол — автодорожный». Отпустил подозреваемую Задержан старший контролер КПП «Ак-Жол — автодорожный»....
12:00
Из стратосферы на землю. Какими экономическими событиями запомнился 2024 год
11:55
Плановая ротация. В МВД кадровые изменения
11:39
Зачем в парке «Асанбай» открыли таможенную зону: объяснение мэрии Бишкека
11:32
Посольство США отреагировало на обвинения в финансировании СМИ