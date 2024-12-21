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Общество

Рост поездок россиян, в том числе в КР, за картами Visa и Mastercard продолжится

Рост количества поездок россиян, в том числе в Кыргызстан, за картами Visa и Mastercard продолжится и в 2025 году. Такой прогноз дают в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что так называемый карточный туризм остается актуальным для граждан РФ, которые оформляют поездки в постсоветские страны для оформления банковских карт Visa и Mastercard.

Эксперты напоминают, что интерес к таким поездкам возрос на фоне ограничений работы карт UnionPay за рубежом, проблем с обменом долларов старого образца и санкций против «Газпромбанка», одного из ключевых эмитентов UnionPay для международных операций.

По словам вице-президента АТОР Артура Мурадяна, туроператоры ожидают десятки тысяч запросов на оформление карт Visa и Mastercard, особенно в Кыргызстане, Казахстане, Узбекистане и Армении.

Организованные туры для этих целей планируется запустить после новогодних праздников.

В прошлом году наибольшим спросом пользовались банки Казахстана (36 процентов), Турции (16 процентов), Грузии (10 процентов) и Армении (6 процентов).

Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан в совокупности составили 12 процентов. Большинство карт оформлено дистанционно — 66 процентов от общего количества.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/314980/
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