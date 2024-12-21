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Общество

В Бишкеке демонтировали 34 самовольно установленных объекта и конструкции

В Бишкеке демонтировали 34 самовольно установленных объекта и облегченные конструкции. Об этом сообщили в мэрии города.

По ее данным, 17 из них установлены на территории рынка «Аламедин», 10 — по проспекту Жибек Жолу и 7 объектов на улице Буденного.

Все эти незаконные сооружения функционировали без разрешительных документов, нарушая правила землепользования.

В муниципалитете добавили, что, помимо этого, в парке «Аламедин» выявлено кафе, не предусмотренное в плане реконструкции. После разъяснительных работ владелец согласился демонтировать объект добровольно. Демонтаж постройки здесь продолжается.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/314995/
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