Кыргызстанский писатель стал лауреатом премии имени Фазиля Искандера

Кыргызстанский писатель Владимир Лидский стал лауреатом международной премии имени Фазиля Искандера. Он победил в номинации «Художественная проза» с книгой «Темная Лида». Повести и рассказы».

Фото СМИ. Кыргызстанский писатель Владимир Лидский стал лауреатом премии имени Фазиля Искандера

Российский поэт и прозаик Станислав Минаков выиграл в этой премии в номинации «Поэзия».

«Фазиль Искандер сделал очень многое для русской литературы. Теперь и мы, в свою очередь, должны многое сделать — и делаем — для его памяти. Наилучшим способом продолжения дела выдающегося писателя и сохранением его памяти стала наша живая, крепнущая год от года премия! Особую радость мы испытываем от разнообразия стилей, тем и мотивов, проявившихся в восьмом сезоне. Такая «цветущая сложность» очень гармонирует с произведениями Искандера, о котором Русский ПЕН-центр сейчас при поддержке Президентского фонда культурных инициатив снимает полнометражный документальный фильм», — сказал президент Русского ПЕН-центра, руководитель проекта Владимир Семенов.

Международная литературная премия имени Фазиля Искандера учреждена Русским ПЕН-центром в 2016 году в память о выдающемся русском писателе с абхазскими корнями.