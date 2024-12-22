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Общество

Рекордное число граждан Узбекистана депортировали из США

Власти США депортировали 572 мигранта в Узбекистан за 2024 финансовый год, закончившийся 30 сентября. Об этом говорится в отчете Иммиграционной и таможенной службы США (ICE).

В прошлом финансовом году в РУз депортировано всего 88 человек, в предыдущие годы этот показатель был еще ниже.

Всего с сентября 2023-го по сентябрь 2024-го США депортировали 271,4 тысячи мигрантов почти в 200 государств. Это самый высокий показатель за десятилетие. Он стал самым высоким с 2014 финансового года: в тот год из страны выдворено почти 316 тысяч мигрантов.

Согласно отчету ICE, около 32 процентов из высланных из Соединенных Штатов были людьми с криминальным прошлым. Большинство депортированных пересекли южную границу США.

В 2023-м более 50 тысяч человек из государств Центральной Азии незаконно пересекли границу США, при этом около 17 тысяч узбекистанцев подали заявление о предоставлении убежища.

В июне президент США Джо Байден ужесточил правила получения убежища для нелегальных мигрантов, пересекающих границу Штатов из Мексики. Новые меры дают возможность сразу депортировать нелегальных мигрантов, если их число превышает установленный предел в 2 тысячи 500 человек в день в течение семи дней. Ограничения не распространяются на детей без сопровождения и жертв торговли людьми.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/315006/
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