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Общество

Скончался ветеран Великой Отечественной войны Асек Урманбетов

На 102-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны Асек Урманбетов. Об этом сообщили в Министерстве обороны Кыргызстана.

Министерства обороны
Фото Министерства обороны. Скончался ветеран Великой Отечественной войны Асек Урманбетов

В ведомстве проинформировали, что похороны состоятся сегодня, 23 декабря, в селе Саруу Иссык-Кульской области.

Ветерана проводят в последний путь в сопровождении почетного эскорта.

Асек Урманбетов родился в 1923 году. В годы войны он воевал на территории Украины и Беларуси. В декабре 1943-го по приказу командира полка выполнил важное разведывательное задание: с двумя бойцами задержал 76 немецких автомашин с грузом.

Асек Урманбетов награжден орденом Отечественной войны и орденом Красной Звезды, боевыми и юбилейными медалями, а также медалью «Данк». До пенсии работал главным бухгалтером, ревизором. Поэт и писатель. Воспитал 6 детей, которые подарили ему 68 внуков.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/315007/
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