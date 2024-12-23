В КР выпуск деталей для «умных» домов будут осуществлять центр ГЧП и SBS Holding

В Кыргызстане выпуск деталей для «умных» домов будут осуществлять центр государственно-частного партнерства и SBS Holding. Об этом сообщили в центре ГЧП.

Уточняется, что в партнерстве начинается строительство завода.

Завотделом привлечения и подготовки проектов Каратай Джангельдиев посетил предприятие SBS Holding, где стороны обсудили технические аспекты проекта и адаптацию современных строительных технологий к условиям Кыргызстана.

Цель проекта — создание энергоэффективного и экологически чистого жилья с минимальным воздействием на окружающую среду. Технологии позволят существенно снизить затраты на строительство и эксплуатацию зданий, а также сократить выбросы CO₂.

«Этот проект станет важным шагом в развитии строительной отрасли страны, улучшая качество и доступность жилья для граждан, а также способствуя устойчивому развитию и модернизации инфраструктуры», — отметили в Центре ГЧП.