13:16
USD 87.00
EUR 90.64
RUB 0.85
Общество

В КР выпуск деталей для «умных» домов будут осуществлять центр ГЧП и SBS Holding

В Кыргызстане выпуск деталей для «умных» домов будут осуществлять центр государственно-частного партнерства и SBS Holding. Об этом сообщили в центре ГЧП.

Уточняется, что в партнерстве начинается строительство завода.

Завотделом привлечения и подготовки проектов Каратай Джангельдиев посетил предприятие SBS Holding, где стороны обсудили технические аспекты проекта и адаптацию современных строительных технологий к условиям Кыргызстана.

Цель проекта — создание энергоэффективного и экологически чистого жилья с минимальным воздействием на окружающую среду. Технологии позволят существенно снизить затраты на строительство и эксплуатацию зданий, а также сократить выбросы CO₂.

«Этот проект станет важным шагом в развитии строительной отрасли страны, улучшая качество и доступность жилья для граждан, а также способствуя устойчивому развитию и модернизации инфраструктуры», — отметили в Центре ГЧП.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/315018/
просмотров: 1998
Версия для печати
Материалы по теме
В Минздраве рассказали, кто установил компьютерные томографы в больницах
Экс-депутат, временный мэр и боец ММА. Кто реализует крупные ГЧП-проекты
В Нарынской области планируют построить логистический центр. Объявили тендер
Ежегодную премию вручили в Бишкеке лучшим проектам ГЧП
Сын Камчыбека Ташиева достроит объездную дорогу в Узгене в конце 2024 года
В Оше планируют инвестировать более $10 миллионов в завод по переработке мусора
Почти 80 миллионов поездок в Бишкеке оплатили безналичным способом с начала года
Завершается первый этап модернизации Международного университета Кыргызстана
С начала года подписано 12 соглашений по проектам ГЧП на 8 миллиардов сомов
Более 1 миллиарда сомов направят на реконструкцию пансионата «Алтын-Куль»
Популярные новости
Автошколы Бишкека. Цены, телефоны, адреса Автошколы Бишкека. Цены, телефоны, адреса
Ситуация у&nbsp;СИЗО-1&nbsp;в Бишкеке. Что происходит сейчас Ситуация у СИЗО-1 в Бишкеке. Что происходит сейчас
До&nbsp;2&nbsp;миллионов сомов за&nbsp;рождение ребенка: президент подписал указ До 2 миллионов сомов за рождение ребенка: президент подписал указ
В&nbsp;Бишкеке ночью до&nbsp;&minus;15&nbsp;градусов. Прогноз погоды на&nbsp;23-25 декабря В Бишкеке ночью до −15 градусов. Прогноз погоды на 23-25 декабря
Бизнес
MEGA дарит новогодние скидки до&nbsp;70&nbsp;процентов на&nbsp;премиальные номера MEGA дарит новогодние скидки до 70 процентов на премиальные номера
Новогодняя акция от&nbsp;О!: успейте получить красивые номера со&nbsp;скидкой 75&nbsp;процентов Новогодняя акция от О!: успейте получить красивые номера со скидкой 75 процентов
MEGA: теперь кино, сериалы и&nbsp;ТВ в&nbsp;одном пакете! MEGA: теперь кино, сериалы и ТВ в одном пакете!
Как выбрать подарок правильно: шесть нюансов, на&nbsp;которые важно обратить внимание Как выбрать подарок правильно: шесть нюансов, на которые важно обратить внимание
24 декабря, вторник
12:44
Задержан старший контролер КПП «Ак-Жол — автодорожный». Отпустил подозреваемую Задержан старший контролер КПП «Ак-Жол — автодорожный»....
12:00
Из стратосферы на землю. Какими экономическими событиями запомнился 2024 год
11:55
Плановая ротация. В МВД кадровые изменения
11:39
Зачем в парке «Асанбай» открыли таможенную зону: объяснение мэрии Бишкека
11:32
Посольство США отреагировало на обвинения в финансировании СМИ