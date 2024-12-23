Военнослужащие авиабазы «Кант» поздравили детей центра «Умут» с Новым годом

Военнослужащие объединенной российской военной базы, дислоцированной в Канте, поздравили воспитанников детского патранатно-реабилитационного центра «Умут» с наступающим Новым, 2025 годом, сообщает пресс-служба Центрального военного округа РФ.

По ее данным, военнослужащие поздравили ребят и сотрудников с наступающим праздником, пожелали крепкого здоровья и всего самого лучшего. Затем представители авиабазы вручили детям небольшие подарки, в том числе сладости, книги и развивающие игрушки, а еще поиграли с ними и рассказали о своей службе.

Руководство социального учреждения отметило, что военнослужащие авиабазы «Кант» не первый раз оказывают помощь ребятам, находящимся в затруднительной жизненной ситуации. Ранее они привозили гуманитарный груз — продукты питания длительного хранения, одежду, игрушки и канцелярию.