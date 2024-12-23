Спасая жизни: милиционеров посмертно наградили орденом «Эрдик» за героизм

Сегодня президент посмертно наградил орденом «Эрдик» III степени двух сотрудников милиции:

Орозмамата Акуналиева, старшего следователя отдела внутренних дел города Кызыл-Кии;

Дильмурата Шамшиева, оперуполномоченного уголовного розыска отдела внутренних дел города Кызыл-Кии.

Милиционеры награждены за спасение жизни людей на трассе Бишкек — Ош.

Напомним, трагедия произошла 27 октября 2023 года на трассе Бишкек — Ош. Автоцистерна с бензином, следуя с севера на юг, перевернулась и загорелась. Проезжавшие мимо сотрудники милиции Орозмамат Акуналиев и Дилмурат Шамшиев остановились, чтобы помочь водителю выбраться из горящего грузовика.

В результате происшествия оба милиционера получили тяжелые ожоги и были доставлены в больницу, где позже скончались от полученных травм.