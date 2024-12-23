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Общество

Ситуация у СИЗО-1 в Бишкеке. Что происходит сейчас

Сегодня, 23 декабря, на территорию СИЗО-1 заехали два автозака в сопровождении милиции. Об этом сообщил корреспондент 24.kg, который находится на месте событий.

По его данным, сотрудники милиции пригрозили родственникам не давать интервью журналистам.

«По словам одной из близких, у одного из задержанных должен был состояться суд. Однако его не вывезли, так как на его лице синяки. Это продолжается с пятницы, адвокатов и родственников не пускают в СИЗО-1. Милиция потребовала не стоять толпой», — рассказал корреспондент.

В пресс-службе департамента конвоирования 24.kg сообщили, что автозаки приехали за заключенными, у которых должен состояться судебный процесс.

«Возможно, вам кажется, что много автозаков. Однако они нужны для этапирования содержащихся в суды Бишкека», — сказали там.

Напомним, 24.kg стало известно, что накануне, 22 декабря, ночью заключенные в тюрьмах и СИЗО заявили о начале голодовки в знак протеста против нового главы Службы исполнения наказаний. 

В пресс-службе СИН заявили: «Все учреждения СИН работают в штатном режиме».
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/315097/
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