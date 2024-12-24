Центр обслуживания фермеров открыли в Нарынской области. Об этом сообщили в Минсельхозе.

В ведомстве отметили, что центр будет оказывать поддержку сельскохозяйственным производителям региона и способствовать развитию аграрного сектора. Фермеры смогут получить консультации и информацию о выборе семян и рассады, производственных процессах, реализации готовой продукции, а также о доступных мерах государственной поддержки.

Аналогичные центры ранее открыли в Бишкеке, Караколе, Сузакском, Кара-Суйском и Айтматовском районах.