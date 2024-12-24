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Общество

Центр обслуживания фермеров открыли в Нарынской области

Центр обслуживания фермеров открыли в Нарынской области. Об этом сообщили в Минсельхозе.

В ведомстве отметили, что центр будет оказывать поддержку сельскохозяйственным производителям региона и способствовать развитию аграрного сектора. Фермеры смогут получить консультации и информацию о выборе семян и рассады, производственных процессах, реализации готовой продукции, а также о доступных мерах государственной поддержки.

Аналогичные центры ранее открыли в Бишкеке, Караколе, Сузакском, Кара-Суйском и Айтматовском районах.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/315128/
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