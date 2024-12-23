До 2 миллионов сомов за рождение ребенка: президент подписал указ

Президент Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому в целях создания благоприятных условий для демографического роста населения, поддержки многодетных матерей и всестороннего развития детей, проживающих в условиях высокогорья и отдаленных труднодоступных зонах Кыргызской Республики, постановляется:

1. Установить единовременную выплату «бала береке» многодетным матерям, постоянно проживающим в условиях высокогорья и отдаленных труднодоступных зонах (гражданам КР и кайрылманам), родившим с 1 января 2026 года:

4-го ребенка — 100 тысяч сомов;

5-го ребенка — 600 тысяч сомов;

6-го ребенка — 800 тысяч сомов;

7-го ребенка — 1 миллион сомов;

8-го ребенка — 1 миллион 200 тысяч сомов;

9-го ребенка — 1 миллион 500 тысяч сомов;

10-го и более ребенка — 2 миллиона сомов.

2. Установить, что:

единовременная выплата «бала береке» многодетным матерям, постоянно проживающим в условиях высокогорья и отдаленных труднодоступных зонах, производится при достижении ребенком одного года;

при назначении единовременной выплаты «бала береке» многодетным матерям, постоянно проживающим в условиях высокогорья и отдаленных труднодоступных зонах, районный коэффициент не применяется.

3. Кабинету министров в течение шести месяцев: