До 2 миллионов сомов за рождение ребенка: президент подписал указ

Президент Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому в целях создания благоприятных условий для демографического роста населения, поддержки многодетных матерей и всестороннего развития детей, проживающих в условиях высокогорья и отдаленных труднодоступных зонах Кыргызской Республики, постановляется:
1. Установить единовременную выплату «бала береке» многодетным матерям, постоянно проживающим в условиях высокогорья и отдаленных труднодоступных зонах (гражданам КР и кайрылманам), родившим с 1 января 2026 года:
- 4-го ребенка — 100 тысяч сомов;
- 5-го ребенка — 600 тысяч сомов;
- 6-го ребенка — 800 тысяч сомов;
- 7-го ребенка — 1 миллион сомов;
- 8-го ребенка — 1 миллион 200 тысяч сомов;
- 9-го ребенка — 1 миллион 500 тысяч сомов;
- 10-го и более ребенка — 2 миллиона сомов.
2. Установить, что:
- единовременная выплата «бала береке» многодетным матерям, постоянно проживающим в условиях высокогорья и отдаленных труднодоступных зонах, производится при достижении ребенком одного года;
- при назначении единовременной выплаты «бала береке» многодетным матерям, постоянно проживающим в условиях высокогорья и отдаленных труднодоступных зонах, районный коэффициент не применяется.
3. Кабинету министров в течение шести месяцев:
- привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим указом;
- определить порядок и условия предоставления единовременной выплаты «бала береке» многодетным матерям, постоянно проживающим в условиях высокогорья и отдаленных труднодоступных зонах;
- определить источники финансирования единовременной выплаты «бала береке» многодетным матерям, постоянно проживающим в условиях высокогорья и отдаленных труднодоступных зонах.