13:17
USD 87.00
EUR 90.64
RUB 0.85
Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Загрязнение воздуха в Бишкеке на 23 декабря. Столица в тройке лидеров

В рейтинге крупнейших городов мира по качеству воздуха World Air Quality на 18.00 Бишкек находится на третьем месте. На первом — Дели (Индия), а на втором — Аккра (Гана).

Статус города отмечен как «очень нездоровый». Индекс качества воздуха, по данным сайта, составляет 244 (AQI). Информация доступна в режиме реального времени.

Самые «нездоровые» районы столицы:

  • микрорайон «Джал» — 523;
  • район посольства Швейцарии — 298;
  • село Орок — 280;
  • проспект Жибек Жолу — 269;
  • улица Карбоз уулу Келдибека — 269.

Индекс качества воздуха (AQI) разделен на шесть категорий, указывающих на возрастающий уровень опасности для здоровья. Значение AQI выше 300 — это опасное качество воздуха, а значение ниже 50 — хорошее.

Отметим, в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора заявляют, что уровень качества воздуха в Бишкеке умеренный. Для сравнения ниже представлены данные Гидрометеорологической службы.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/315145/
просмотров: 3338
Версия для печати
Материалы по теме
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 20 декабря. Что показывают датчики
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 19 декабря. Что показывают датчики
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 18 декабря. Что показывают датчики
Качество воздуха в Бишкеке умеренное, считают в Минприроды
Около 1 миллиона сомов штрафа выплатили водители за экологические нарушения
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 17 декабря. Что показывают датчики
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 16 декабря. Что показывают датчики
Смог в Бишкеке. Как защитить себя от загрязнения воздуха
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 13 декабря. Что показывают датчики
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 12 декабря. Что показывают датчики
Популярные новости
Автошколы Бишкека. Цены, телефоны, адреса Автошколы Бишкека. Цены, телефоны, адреса
Ситуация у&nbsp;СИЗО-1&nbsp;в Бишкеке. Что происходит сейчас Ситуация у СИЗО-1 в Бишкеке. Что происходит сейчас
До&nbsp;2&nbsp;миллионов сомов за&nbsp;рождение ребенка: президент подписал указ До 2 миллионов сомов за рождение ребенка: президент подписал указ
В&nbsp;Бишкеке ночью до&nbsp;&minus;15&nbsp;градусов. Прогноз погоды на&nbsp;23-25 декабря В Бишкеке ночью до −15 градусов. Прогноз погоды на 23-25 декабря
Бизнес
MEGA дарит новогодние скидки до&nbsp;70&nbsp;процентов на&nbsp;премиальные номера MEGA дарит новогодние скидки до 70 процентов на премиальные номера
Новогодняя акция от&nbsp;О!: успейте получить красивые номера со&nbsp;скидкой 75&nbsp;процентов Новогодняя акция от О!: успейте получить красивые номера со скидкой 75 процентов
MEGA: теперь кино, сериалы и&nbsp;ТВ в&nbsp;одном пакете! MEGA: теперь кино, сериалы и ТВ в одном пакете!
Как выбрать подарок правильно: шесть нюансов, на&nbsp;которые важно обратить внимание Как выбрать подарок правильно: шесть нюансов, на которые важно обратить внимание
24 декабря, вторник
12:44
Задержан старший контролер КПП «Ак-Жол — автодорожный». Отпустил подозреваемую Задержан старший контролер КПП «Ак-Жол — автодорожный»....
12:00
Из стратосферы на землю. Какими экономическими событиями запомнился 2024 год
11:55
Плановая ротация. В МВД кадровые изменения
11:39
Зачем в парке «Асанбай» открыли таможенную зону: объяснение мэрии Бишкека
11:32
Посольство США отреагировало на обвинения в финансировании СМИ