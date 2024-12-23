Самолеты стран Центральной Азии будут ремонтировать в казахстанском Актау

Самолеты государств Центральной Азии будут ремонтировать в казахстанском Актау. Об этом в Мажилисе сегодня сообщил министр транспорта Марат Карабаев.

По его словам, в аэропорту Актау появится центр технического обслуживания и ремонта самолетов. Ремонтно-учебную базу, по данным чиновника, планируют построить турецкие компании YDA, Turkish Technic и ASFAT.

«Центр технического обслуживания будет обслуживать гражданские и военные самолеты Казахстана, России и стран Центральной Азии. 411 пассажирских воздушных судов гражданской авиации нашего государства, РФ, Узбекистана, Туркменистана, Кыргызстана и Таджикистана», — перечислил он.

По мнению Марата Карабаева, аэропорт Актау — перспективный мультимодальный авиационный хаб. «Его основное преимущество — доступность для всех видов транспорта и близость к Европе — всего 3 часа полета», — напомнил он.

В результате модернизации грузоперевозочная мощность аэропорта увеличится до 200 тысяч тонн в год, а годовой оборот составит 520 миллиардов тенге, пообещал Марат Карабаев.

В апреле 2024 года премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. На встрече присутствовал председатель правления группы строительных компаний YDA Holding Хусейн Арслан. Ранее YDA построила международный аэропорт Туркестана.