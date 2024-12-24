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Общество

Онлайн-ресурс правовой помощи Jardam.kg начал работать в Кыргызстане

Онлайн-ресурс правовой помощи Jardam.kg начал работать в Кыргызстане. Об этом сообщили в Министерстве юстиции.

Отмечается, что проект реализуется в целях повышения доступности юридической помощи населению. На портале размещена информация на наиболее часто задаваемые вопросы.

«Платформа Jardam.kg предоставляет пользователям легкий и удобный доступ к юридическим ответам и инструкциям по широкому кругу тем на кыргызском и русском языках. На портале освещены вопросы, связанные с правами и обязанностями граждан, оформлением документов, защитой прав в суде и многими другими важными жизненными ситуациями», — говорится в сообщении.

В Минюсте заметили, что ежегодно поступает более 6 тысяч обращений. Теперь необходимую информацию можно получить на этом ресурсе. Если решение не найдено, пользователи могут обратиться к координатору через профиль юристов или воспользоваться интегрированным AI-помощником Jardam.kg GPT. Он оперативно отвечает на вопросы, предоставляя разъяснения и рекомендации, основанные на актуальном законодательстве. Однако ответы AI-помощника не являются окончательными — он предоставляет подсказки по различным вопросам, а также экономит время.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/315160/
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