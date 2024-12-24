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Общество

Духовное управление мусульман России отозвало фетву с разрешением многоженства

Совет улемов Духовного управления мусульман Российской Федерации отозвал фетву (богословское заключение), которая разрешила многоженство. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава совета Шамиль Аляутдинов.

Он заметил: Совет улемов в связи с появившейся в СМИ информацией о том, что Генеральная прокуратура РФ призвала отменить фетву, разрешающую многоженство среди российских мусульман, а также в связи с реакцией российской общественности отзывает фетву. Также отмечено, что на то «божья воля», и подчеркнуто, что нет смысла вступать в полемику.

21 декабря председатель Духовного управления мусульман России муфтий шейх Равиль Гайнутдин заявил, что фетва Совета улемов, которая допускает многоженство, не нарушает светского законодательства.

23 декабря Генпрокуратура РФ внесла представление председателю ДУМ из-за ранее выпущенной фетвы «Проблематика многоженства в мусульманском сообществе России», так как она противоречит действующему законодательству и основам государственной семейной политики в области сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/315163/
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