Баткен, Согдийская и Ферганская области будут сотрудничать: соглашение подписано

Главы Баткенской, Согдийской и Ферганской областей Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе полномочного представителя президента КР в Баткенском регионе.

Фото пресс-службы полномочного представителя президента КР в Баткенской области

Отмечается, что встреча полпреда главы Кыргызстана в Баткене Абдикарима Алимбаева, председателя Согдийской области Таджикистана Раджоббоя Ахмадзоды и хокима Ферганской области Узбекистана Хайрулло Бозарова прошла в Гулистане (РТ).

Участники встречи подвели итоги 2024 года, подчеркнув, что на приграничных территориях сохранен мир, согласованы границы и обеспечена безопасность. Это создало благоприятные условия для укрепления добрососедских отношений и развития партнерства между кыргызским, таджикским и узбекским народами.

Стороны договорились о взаимодействии в сферах торговли, экономики, культуры, гуманитарной помощи, инвестиций и туризма. Подписаны дорожные карты о сотрудничестве на 2025-й.