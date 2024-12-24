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Общество

Снятый с должности главы ГУВД Бишкека стал начальником Академии МВД

Бывший глава ГУВД Бишкека Азамат Ногойбаев назначен начальником Академии МВД имени генерал-майора Э.Алиева. Соответствующее распоряжение подписал председатель кабмина Адылбек Касымалиев.

Напомним, в 2023 году Азамата Ногойбаева сняли с должности начальника ГУВД столицы после инцидента с задержанием сотрудников СБНОН. В Бишкеке ГКНБ тогда задержал пятерых сотрудников Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Они подозревались в систематическом вымогательстве людей, приобретающих синтетические наркотики для личного потребления.

Азамат Ногойбаев — сын Болотбека Ногойбаева, который был министром внутренних дел с февраля 2007-го по январь 2008 года.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/315174/
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