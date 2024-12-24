Плановая ротация. В МВД кадровые изменения

В МВД Кыргызстана произошли кадровые изменения в рамках плановой ротации. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В частности, произошли следующие изменения:

полковник милиции Азамат Ногойбаев назначен начальником Академии МВД имени Э.А. Алиева;

генерал-майор милиции Тариель Абитов возглавил службу охраны МВД;

полковник милиции Оролбек Акпаров стал заместителем начальника Главного управления уголовного розыска по южному региону;

полковник милиции Алмаз Осмонбеков возглавил службу внутренних расследований;

полковник милиции Жолболду Кочконов назначен начальником УВД Нарынской области.

Сапарбек Асаналиев, ранее занимавший должность начальника УВД Нарынской области, отправлен на заслуженный отдых в связи с достижением предельного возраста службы.