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Общество

Зачем в парке «Асанбай» открыли таможенную зону: объяснение мэрии Бишкека

Мэрия Бишкека прокомментировала создание временной таможенной зоны на территории парка «Асанбай». 

Как пояснили в муниципалитете, это решение принято для ускорения таможенной очистки крупногабаритных грузов, таких как аттракционы, предназначенные для установки в обновленном парке.

Например, аттракцион «Колесо обозрения» требует сложных процедур оформления, и создание временной зоны позволяет значительно сократить сроки, обеспечив соблюдение всех норм законодательства КР.

Реконструкция парка «Асанбай» направлена на создание современного общественного пространства. Генеральный план исключает размещение нестационарных объектов общественного питания, заменяя их стационарными пунктами, которые вписываются в архитектурную концепцию парка и соответствуют строительным нормам.

Как отметили в мэрии, общая площадь застройки объектов не превысит 15 процентов от территории парка. Все работы выполняются в строгом соответствии с нормами и стандартами, чтобы сохранить баланс между комфортом горожан и экологичностью пространства.

Муниципалитет призывает бишкекчан доверять официальной информации и обращаться за разъяснениями в отдел информационной политики центрального аппарата.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/315209/
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