На территории Кыргызстана обитают 285 снежных барсов. Об этом заявлено на презентации провозглашенного Международного дня снежного барса.
Эксперты озвучили итоги комплексной оценки численности особей снежного барса на территории КР и мер по сохранению этого вида и его экосистем.
По словам международного координатора глобальной программы Костуба Шармы, во время исследования, проведенного в последние четыре года, использовались самые современные методы. В частности, фотоловушки помогли собрать больше информации о численности снежных барсов и их среде обитания.
«Ученые изучили более 125 тысяч квадратных метров. Были установлены более 875 фотоловушек. По результатам исследований стало известно, что в Кыргызстане обитают от 234 до 349 снежных барсов. В среднем мы заключили, что на территории республики живут 285 особей», — сказал он.
Костуб Шарма отметил, что необходимо сохранить экосистему, которая поспособствует увеличению их численности.