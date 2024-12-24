На территории Кыргызстана обитают 285 снежных барсов. Об этом заявлено на презентации провозглашенного Международного дня снежного барса.

Напомним, ООН поддержала инициативу президента Садыра Жапарова об учреждении Международного дня снежного барса. На основании резолюции Генеральной ассамблеи ООН 23 октября объявлен Международным днем снежного барса с целью укрепления международного и регионального сотрудничества в поддержку усилий по сохранению этого животного с учетом его роли в общей экосистеме.

Эксперты озвучили итоги комплексной оценки численности особей снежного барса на территории КР и мер по сохранению этого вида и его экосистем.

По словам международного координатора глобальной программы Костуба Шармы, во время исследования, проведенного в последние четыре года, использовались самые современные методы. В частности, фотоловушки помогли собрать больше информации о численности снежных барсов и их среде обитания.

«Ученые изучили более 125 тысяч квадратных метров. Были установлены более 875 фотоловушек. По результатам исследований стало известно, что в Кыргызстане обитают от 234 до 349 снежных барсов. В среднем мы заключили, что на территории республики живут 285 особей», — сказал он.

Костуб Шарма отметил, что необходимо сохранить экосистему, которая поспособствует увеличению их численности.