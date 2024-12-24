В городе Ош в русле реки Ак-Бууры незаконно построили зону отдыха. Ее снесут

В Оше выявлено незаконное строительство в русле реки Ак-Бууры. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Мэр Бакытбек Жетигенов совместно с руководителями соответствующих служб посетил село Толойкон, где выявлен факт незаконного строительства зоны отдыха «Мол булак» в русле реки Ак-Бууры.

Установлено, что у указанного объекта, построенного в водоохранной зоне, отсутствуют соответствующие архитектурные документы на строительство и осуществление деятельности. Ранее владелец объекта получил землю для благоустройства.

Отмечается, что в период схода селей из-за данного объекта возникла опасность проникновения воды в соседние дома, а также сноса ее потоком водопроводных сетей МП «Ошгорводоканал».

Градоначальник дал поручение соответствующим службам в срочном порядке провести необходимую работу по восстановлению русла реки, демонтажу незаконных строений.