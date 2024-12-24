19:12
USD 87.00
EUR 90.44
RUB 0.86
Общество

Индекс развития электронного правительства Кыргызстана улучшился на три позиции

Индекс развития электронного правительства Кыргызстана улучшился на три позиции.

В глобальном Индексе развития электронного правительства (Global E-Government Development Index) республика поднялась на 78-е место в 2024 году ( в 2022-м КР была на 81-м месте).

Индекс, формируемый ООН, отражает уровень цифровизации управления и готовности стран к внедрению технологий в государственное управление.

В 2024 году общий показатель EGDI для Кыргызстана составил 0,7316, что позволило стране попасть в группу стран с высоким уровнем развития электронного правительства.

Лидером является Дания с показателем в 0,9847, на последнем месте — Центрально-Африканская Республика (0,0947).

Индекс развития электронного правительства (Global E-Government Development Index) — это комплексный показатель Организации Объединенных Наций (ООН), который оценивает готовность и возможности национальных государственных структур в использовании информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для предоставления гражданам государственных услуг.

Исследование проводится с целью изучения развития как самого института электронного правительства, так и инновационных тенденций в общественно-политических системах государств.

Все страны, охваченные данным исследованием, ранжируются в рейтинге на основе средневзвешенного индекса оценок по трем основным составляющим:

  • степень охвата и качество интернет-услуг;
  • уровень развития ИКТ-инфраструктуры;
  • человеческий капитал.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/315252/
просмотров: 444
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан занял 45-е место в рейтинге стран по борьбе с отмыванием денег
Кыргызстан занял 114-е меcто в рейтинге экономического процветания HelloSafe
В штаб-квартире ООН Кыргызстан открыл фотовыставку, посвященную снежному барсу
В Кыргызстане индекс потребительской уверенности показал восстановление
В рейтинге «Глобальный инновационный индекс» Кыргызстан поднялся на семь позиций
Акылбек Жапаров: Цифровое правительство — это уже не мечта, а реальность
Акылбек Жапаров подписал первый нормативный правовой акт в электронном формате
Изменение климата. Что требуют экоактивисты в ходе акций на СОР29
Резолюция принята. Генеральная Ассамблея ООН намерена сотрудничать с ОДКБ
COP29. Минэнерго Кыргызстана подписало три документа
Популярные новости
Автошколы Бишкека. Цены, телефоны, адреса Автошколы Бишкека. Цены, телефоны, адреса
Ситуация у&nbsp;СИЗО-1&nbsp;в Бишкеке. Что происходит сейчас Ситуация у СИЗО-1 в Бишкеке. Что происходит сейчас
До&nbsp;2&nbsp;миллионов сомов за&nbsp;рождение ребенка: президент подписал указ До 2 миллионов сомов за рождение ребенка: президент подписал указ
В&nbsp;Бишкеке ночью до&nbsp;&minus;15&nbsp;градусов. Прогноз погоды на&nbsp;23-25 декабря В Бишкеке ночью до −15 градусов. Прогноз погоды на 23-25 декабря
Бизнес
Праздничный концерт в&nbsp;сердце Бишкека: MEGA подарила новогоднее настроение Праздничный концерт в сердце Бишкека: MEGA подарила новогоднее настроение
MEGA дарит новогодние скидки до&nbsp;70&nbsp;процентов на&nbsp;премиальные номера MEGA дарит новогодние скидки до 70 процентов на премиальные номера
Новогодняя акция от&nbsp;О!: успейте получить красивые номера со&nbsp;скидкой 75&nbsp;процентов Новогодняя акция от О!: успейте получить красивые номера со скидкой 75 процентов
MEGA: теперь кино, сериалы и&nbsp;ТВ в&nbsp;одном пакете! MEGA: теперь кино, сериалы и ТВ в одном пакете!
24 декабря, вторник
19:00
В бишкекском СИЗО-1 более 20 арестованных держат сухую голодовку — омбудсмен В бишкекском СИЗО-1 более 20 арестованных держат сухую...
17:13
Соглашение о строительстве ветряной электростанции подписали кабмин и «Росатом»
16:48
Опасно для жизни. Датчики IQ Air показывают критический уровень смога в Бишкеке
16:41
Индекс развития электронного правительства Кыргызстана улучшился на три позиции
16:28
Государственный природный парк «Каракол» передан управделами президента