Соглашение о строительстве ветряной электростанции подписали кабмин и «Росатом»

«Росатом» и кабинет министров Кыргызстана подписали инвестиционное соглашение о строительстве в республике ветряной электростанции (ВЭС) мощностью 100 мегаватт в Иссык-Кульской области. Об этом сообщается на сайте АО «Росатом возобновляемая энергия».

Отмечается, что это первый российский экспортный проект в ветрогенерации.

«Соглашение предполагает реализацию инвестиционного проекта по строительству и эксплуатации ветряной электростанции установленной мощностью 100 мегаватт в населенном пункте Кок-Мойнок города Балыкчи Иссык-Кульской области Кыргызской Республики, а также продажу электроэнергии, производимой ветропарком. Начало проектно-изыскательских работ и контрактация оборудования запланированы на 2025 год», — говорится в сообщении.

Документ подписали министр энергетики КР Таалайбек Ибраев, генеральный директор АО «Росатом возобновляемая энергия» Григорий Назаров и генеральный директор ООО «Новавинд Кыргызстан» Дмитрий Андреев.

В сентябре 2024 года была заложена капсула времени на месте строительства будущего ветропарка.

Ветроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом» (управляющая компания — АО «Росатом возобновляемая энергия») выступает интегратором проектов в ветроэнергетике — от проектирования ВЭС до их сервисного обслуживания.

Ранее госкорпорация «Росатом» и Министерство энергетики КР подписали меморандум о сотрудничестве в сооружении атомных станций малой мощности на базе реакторной установки РИТМ-200Н. Также предполагается совместная работа по повышению квалификации научно-технического персонала. Активное участие «Росатом» принимает в реализации проекта по строительству малых гидроэлектростанций ГЭС «Лейлек» мощностью 5,9 мегаватта, ГЭС «Джеруй» мощностью 28 мегаватт, ГЭС «Чандалаш» 30 мегаватт.