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Общество

Опасно для жизни. Датчики IQ Air показывают критический уровень смога в Бишкеке

Последние несколько дней датчики IQ Air сигнализируют о критическом уровне загрязнения воздуха в городах мира, в то числе в Бишкеке. Они фиксируют опасное качество воздуха, а густой смог, нависший над городами, представляет серьезную угрозу для здоровья.

Начальник отдела охраны атмосферного воздуха Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Нурсултан Ташыбек уулу выразил сомнения в корректности работы этих датчиков.

«Совместно с другими госструктурами мы провели проверку датчиков IQ Air. На месте выявлено, что они установлены в неправильных местах. Некоторые датчики находились под навесом возле парковочных мест. Были случаи, когда эти аппараты установлены возле тандырных. Мы не говорим, что смога нет, а пытаемся улучшить качество воздуха», — заявил чиновник.

По мнению специалистов, основными источниками загрязнения воздуха являются использование угля для отопления и выхлопные газы автомобилей.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/315257/
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