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Общество

Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.

С сегодняшнего дня можно посмотреть кыргызские комедийный и семейный фильмы, мультфильмы, а также новогоднюю сказку.

1
«Полчан 3» (комедия)

Асан Сапаров, не ставший депутатом, служит в армии и готовится к последним дням службы и ждет демобилизации. Но его жизнь снова меняется, когда в часть приезжает служить сын президента. Оказавшись в центре событий, Сапаров решает использовать сына главы государства для раскрытия корыстных дел своего оппонента, пообещавшего построить новые жилые дома, но вместо этого украл деньги, которые народ вложил в его компанию.

2
«Баба Яга спасает Новый год» (фэнтези, семейный)

Снежная королева и Дед Мороз были когда-то давними друзьями, вместе постигавшими магию холода. Но их пути разошлись, когда Снежная королева, позавидовав силе друга, похитила магический артефакт, из которого Дед Мороз черпал свою силу и творил волшебство. Волшебник не без труда смог победить колдунью и заточил ее в ледяную тюрьму. Спустя тысячи лет, в наши дни, мальчик Юра на новогодней ярмарке находит ледяной посох Снежной королевы и невольно освобождает ее.

3
«Кыргызстан, мен сени сүйөм» (семейный)

Новогодний фильм рассказывает семь романтических историй, которые случаются 31 декабря во всех областях Кыргызстана. Безумный поступок главного героя найти свою любовь вдохновляет людей со всех уголков нашей республики на поиски своего счастья. Это красивейший фильм о людях, о стране под названием Кыргызстан.

4
«Быть лучше: История Робби Уильямса» (мюзикл)

С самого детства Робби Уильямс чувствовал себя немного диким. Стремясь доказать своему отцу, чего он стоит, Робби решает рискнуть всем и начать музыкальную карьеру. Однако ни роскошная жизнь миллионера, ни стадионы поклонников не меняют то, как он себя видит.

5
«Домовенок Кузя» (семейный)

Домовенок по имени Кузя, сбежавший из плена Бабы Яги в сказочном мире, попадает в обычную квартиру, в которой живут девочка Наташа и ее семья. Так домовенок обретает новый дом, но еще он должен найти свой волшебный сундучок, исполняющий желания. Вместе с местным домовым Нафаней и Наташей они пускаются на поиски сундучка — вот только за сокровищем охотится и Баба Яга, которая тоже проникла в наш мир и преследует свои коварные планы.

6
«Иван Царевич и Серый волк 6» (мультфильм)

По щучьему велению, по царскому хотению Иван и его верные друзья отправляются на волшебную выставку чудес со всего сказочного мира — других посмотреть и себя показать. На кону честь Тридевятого царства, а исполняющая желания Щука, как назло, возьми да исчезни. Спасать положение, как всегда, приходится Ивану, Серому Волку и Василисе.

7
«Соник в кино 3» (фэнтези, семейный)

Соник, Наклз и Тейлз воссоединяются против нового могущественного противника Ежа Шэдоу, таинственного злодея с силами, не похожими ни на что, с чем они сталкивались раньше. С их способностями, превосходящими во многих отношениях, команда Соника вынуждена создать неожиданный союз в надежде остановить Шэдоу и защитить планету.

  • О премьерах в кинотеатрах Бишкека на прошлой неделе читайте по этой ссылке.
  • Какие премьеры и новые сезоны сериалов выходят на этой неделе, можно посмотреть здесь.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/315340/
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