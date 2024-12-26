В Бишкеке в прокат вышла кыргызская комедия «Полчан-3»

В прокат вышла кыргызская комедия «Полчан-3» режиссера Нурсултана Зарылова.

Асан Сапаров, не ставший депутатом, служит в армии и готовится к последним дням службы и ждет демобилизации. Но его жизнь снова меняется, когда в часть приезжает служить сын президента. Оказавшись в центре событий, Сапаров решает использовать сына главы государства для раскрытия корыстных дел своего оппонента, пообещавшего построить новые жилые дома, но вместо этого украл деньги, которые народ вложил в его компанию.

Режиссер: Нурсултан Зарылов.

Жанр: военный фильм, комедия.

Язык: к ыргызский.

Актеры: Аскат Сулайманов, Дастан Бакытбеков, Алтынбек Кенжакулов, Женишбек Мырзаев, Дастан Махамадмурза, Жакшылык Аматов, Айдай Шабданова.