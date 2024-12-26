Ботанический сад повторно объявил тендер на ремонт ирригационной системы

Ботанический сад имени Энвера Гареева повторно объявляет тендер на капитальный ремонт ирригационной системы на территории Научно-исследовательского института отделения химико-технологических, медико-биологических и сельскохозяйственных наук Национальной академии наук Кыргызстана. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Первый тендер признан несостоявшимся.

Планируемая сумма на оплату работ составляет 95 миллионов сомов.

Заявки участников принимаются до 15 января 2025 года. Срок выполнения работ — в течение четырех месяцев после заключения контракта.

Напомним, в начале декабря на заседании парламентского комитета по бюджету, экономической и фискальной политике депутат Дастан Бекешев сообщил, что выделенные в 2024-м 95 миллионов сомов на ирригацию Ботанического сада в Бишкеке не освоены.

«До сих пор не могут освоить деньги. Потрачено 0 сомов, потому что сначала ирригацию построить хотело управделами президента, потом оно отказалось. Руководство Ботсада обратилось в «Кыргызкурулуш», но спустя полтора месяца ответа от них не последовало. Уже конец года. Если в течение 20 дней они не освоят деньги, то Минфин заберет их», — говорил он.

Заместитель Госагентства архитектуры, строительства и ЖКХ Талант Иманакунов сообщал, что «Кыргызкурулуш» работает над сметой проекта, но времени ушло много и, скорее всего, уже не удастся освоить деньги.

Министр финансов Алмаз Бакетаев сказал, что в этом случае деньги нужно будет снова выделить в следующем году. Дастан Бекешев попросил поступить именно так, чтобы не потерять Ботанический сад.