Глава кабмина заложил капсулу под строительство таможенно-логистического центра

Председатель кабмина Адылбек Касымалиев принял участие в церемонии закладки капсулы под строительство многофункционального таможенно-логистического центра Global hub в Аламединском районе Чуйской области.

Он отметил, что рынок складской недвижимости Кыргызстана находится на начальной стадии развития, а склады высокого класса в стране являются дефицитными. И подчеркнул, что таможенно-логистический центр, строительство которого начинается, является стратегическим проектом, который станет важным звеном в развитии логистической инфраструктуры Центральной Азии.

«Сегодня мы даем старт возведению стратегического проекта, который отвечает вызовам времени и является важным для государства. Если до 2030 года завершится строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, а пункт пропуска «Бедель» начнет работать в полном объеме, то этот рынок вырастет до значительных масштабов. Поэтому наша республика должна готовиться уже сейчас. В мире ежедневно обрабатываются, принимаются и перевозятся миллионы тонн грузов. Динамика импорта-экспорта постоянно растет. Строительство мощных складов, логистических центров и хабов будет большим стимулом для развития экономики КР», — сказал Адылбек Касымалиев.

Общая площадь центра составит более 136 тысяч квадрытных метров, из которых 120 тысяч займут суперсклады. Они будут оснащены системой поддержания нужной температуры, холодильными установками для хранения продуктов питания и других скоропортящихся товаров, а также складами, соответствующими международным стандартам, для хранения большого количества медикаментов. Также планируется наличие сухих и бондовых складов.

Инвестиции в проект составляют $21 миллион. Планируется создание более 100 рабочих мест.