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Общество

Заявление блогера об изнасиловании в ИВС сделано для привлечения внимания — МВД

Пресс-служба Министерства внутренних дел прококомментировала заявления блогера из Баткена Батмы Жолболдуевой об изнасиловании в ИВС.

Отмечается, что во время прямого эфира на Facebook активистка плакала и пыталась привлечь внимание.

«Батма Жолболдуева ни во время следствия, ни во время судебных разбирательств никому не рассказывала, что в 2022 году была изнасилована в изоляторе временного содержания Баткенского РОВД», — говорится в сообщении МВД.

Между тем активистка утверждает, что она сообщала следователю о сексуальном насилии и он назначал судебно-медицинскую экспертизу, но в суде не обратили на это внимания и не разрешили ей пройти обследование.

Вчера блогер Батмакан Жолболдуева заявила об изнасиловании ее в ИВС, бездействии правоохранительных, надзорных органов и чиновников. По ее словам, инцидент произошел в апреле 2022-го. Активистка считает, что начальник ИВС отправил к ней насильника из-за произошедших между ними разногласий.

УВД Баткенской области проводит служебное расследование по заявлению Батмы Жолболдуевой об унижении со стороны сотрудников милиции.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/315491/
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