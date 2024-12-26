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Общество

Как сэкономить на поездках в праздники: рекомендации от «Яндекс Go»

В праздничные дни тарифы на поездки в «Яндекс Go» не меняются, но на итоговую стоимость поездки влияют уровень спроса и количество свободных машин на линии. Сервис делится советами, как планировать поездки в предпраздничный период и в новогоднюю ночь, чтобы сэкономить.

Лучшее время для заказа поездок

Накануне Нового года у большинства людей много дел: покупка подарков, подготовка праздничного стола и завершение рабочих задач. На основе данных за 2023 год «Яндекс Go» рекомендует оптимальные временные интервалы для заказа поездок в выходные перед Новым годом, 31 декабря и 1 января*.

  • Суббота, 28 декабря: с 10.00 до 12.00, с 14.00 до 17.00 и с 19.00 до 23.00.
  • Воскресенье, 29 декабря: с 10.00 до 23.00.
  • 31 декабря: с 7.00 до 8.00 и с 10.00 до 11.00.
  • Новогодняя ночь: с 02.00 до 03.00
  • 1 января: с 09.00 до 21.00

Полезные советы

1
Ориентируйтесь на индекс спроса

В приложении «Яндекс Go» отображается индекс спроса — индикатор, который в реальном времени показывает соотношение числа заказов и свободных машин. Найти его можно в верхнем левом углу главного экрана.

  • Зеленый цвет означает, что машин достаточно, и цена стандартная.
  • Оранжевый или красный означают, что спрос повышен, машин на линии недостаточно, стоимость поездки выше обычного.

 

2
Используйте подсказки «Пройтись» и «Подождать»

Приложение может предложить варианты, позволяющие сэкономить: немного подождать машину или пройтись несколько минут до удобного места посадки. Для пассажира такая поездка будет стоить дешевле, а водитель не будет тратить лишнее время и сможет отправиться на новый заказ быстрее.

3
Выбирайте тариф «Вместе»

Если разделить поездку с попутчиком, выбрав тариф «Вместе», стоимость поездки будет ниже.

4
Заказывайте не в ровные часы

Спрос может быть ниже, если делать заказ за 5-20 минут до наступления полного часа. Например, вместо 15.00 лучше вызвать машину в 14.40.

Что влияет на стоимость поездок?

Тарифы на поездки (стоимость 1 километра и 1 минуты пути) в «Яндекс Go» перед Новым годом не меняются, но итоговая стоимость поездки зависит от уровня спроса и количества свободных водителей на линии. В предпраздничные дни люди активно пользуются сервисом, что приводит к росту спроса. Некоторые водители также готовятся к празднику и могут не выйти на линию. Чтобы выровнять дисбаланс и привлечь больше водителей, в сервисе автоматически включается повышающий цену коэффициент. Это временная мера, которая позволяет уехать тем, кому это нужно срочно. Коэффициент привлекает больше водителей на линию, и как только их становится достаточно, чтобы обеспечить поездками всех желающих, цены нормализуются.

*Информация носит рекомендательный характер. Реальные динамика стоимости поездок и динамика спроса могут отличаться.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/315500/
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