22:41
USD 87.00
EUR 90.43
RUB 0.88
Общество

Глава кабмина КР оставил запись в книге соболезнований в посольстве Азербайджана

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев посетил посольство Азербайджана в Кыргызстане и оставил в книге записей соболезнования. 

«От имени кабинета министров Кыргызской Республики и от себя лично выражаю глубочайшие соболезнования в связи с гибелью граждан Азербайджана. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — написал он.

Отмечается, что книга записей открыта в связи с жертвами в результате крушения пассажирского самолета.

Напомним, 25 декабря пассажирский самолет упал вблизи казахстанского Актау. Борт следовал из Баку в Грозный. На месте катастрофы нашли черный ящик. На борту находились 67 пассажиров и 5 членов экипажа.

По последним данным, погибли 38 человек. Еще 29 госпитализировали, в том числе троих детей. По сведениям МЧС Казахстана, 11 пострадавших в тяжелом состоянии.

Как отметили в МИД, среди выживших трое граждан Кыргызской Республики — А.Р.Т., 2004 года рождения, О.Т.М., 1998 года рождения, и Д.Э.Д., 1988 года рождения. Они находятся в Мангистауской областной многопрофильной больнице. Состояние А.Р.Т. оценивается как тяжелое, здоровью и жизни остальных граждан КР ничего не угрожает.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/315507/
просмотров: 757
Версия для печати
Материалы по теме
Вице-премьер РК прокомментировал сообщения о ракетном ударе по самолету
Авиакатастрофа в Актау. Одного из пострадавших, гражданина КР, подключили к ИВЛ
Самолет в Актау мог получить повреждения от российской ракеты — Euronews
Специалисты конгломерата Embraer вылетели в Актау для участия в расследовании
Глава Минздрава поблагодарил коллег РК за помощь пострадавшим в авиакатастрофе
Авиакатастрофа в Актау. Один из пострадавших кыргызстанцев в тяжелом состоянии
Авиакатастрофа в Актау. Садыр Жапаров выразил соболезнования президенту России
Авиакатастрофа в Актау. Садыр Жапаров выразил соболезнования Токаеву
В Сети обсуждают видео с отверстиями в хвосте самолета, упавшего в Актау
МЧС: В авиакатастрофе в Казахстане выжили все граждане Кыргызстана
Популярные новости
До&nbsp;2&nbsp;миллионов сомов за&nbsp;рождение ребенка: президент подписал указ До 2 миллионов сомов за рождение ребенка: президент подписал указ
Ситуация у&nbsp;СИЗО-1&nbsp;в Бишкеке. Что происходит сейчас Ситуация у СИЗО-1 в Бишкеке. Что происходит сейчас
Нужна экстренная помощь? Адреса травмпунктов и&nbsp;номера частных скорых Бишкека Нужна экстренная помощь? Адреса травмпунктов и номера частных скорых Бишкека
В&nbsp;Бишкеке ночью до&nbsp;&minus;15&nbsp;градусов. Прогноз погоды на&nbsp;23-25 декабря В Бишкеке ночью до −15 градусов. Прогноз погоды на 23-25 декабря
Бизнес
MBANK первым в&nbsp;КР открыл возможность удаленных платежей MBANK первым в КР открыл возможность удаленных платежей
Кантское трубно-шиферное предприятие: факты вместо домыслов Кантское трубно-шиферное предприятие: факты вместо домыслов
&laquo;Элдик Банк&raquo; завершает 2024 год с&nbsp;рекордными достижениями «Элдик Банк» завершает 2024 год с рекордными достижениями
Откройте виртуальную карту &laquo;MEGA ЭЛКАРТ&raquo; в&nbsp;MegaPay Откройте виртуальную карту «MEGA ЭЛКАРТ» в MegaPay
26 декабря, четверг
21:26
Экспозиция цифровых двойников открылась в Бишкеке Экспозиция цифровых двойников открылась в Бишкеке
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 27 декабря: немного потеплеет
20:47
Вице-премьер РК прокомментировал сообщения о ракетном ударе по самолету
20:19
Бишкектеплосеть просит горожан оплатить долги за отопление и горячую воду
20:10
Московские аэропорты возобновили работу после временных ограничений