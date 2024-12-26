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Общество

Парламент одобрил закрепление законом статуса манасчи как носителя трилогии

На заседании Жогорку Кенеша депутаты рассмотрели и приняли объединенный проект закона о внесении поправок «Об эпосе «Манас» во втором и третьем чтениях.

Инициаторы — нардепы Мирлан Самыйкожо, Камила Талиева, Аманкан Кенжебаев, Аида Исатбек кызы и кабмин.

Законопроект разработан в целях реализации Указа президента «О дополнительных мерах по всестороннему изучению и популяризации трилогии эпоса «Манас» («Манас», «Семетей», «Сейтек»), бесценного духовного наследия кыргызского народа» и совершенствования общественных отношений в сфере нематериального культурного наследия. 

Проектом закона предусматриваются защита интересов Кыргызской Республики, связанных с трилогией эпоса «Манас» за ее пределами, создание условий для всестороннего изучения трилогии и приобщения молодого поколения к ценностям историко-культурного наследия.

Авторы документа вводят термины «манасчи», «исполнительское искусство манасчи», «эпическое наследие», «интеллектуальное наследие», «популяризация эпоса «Манас», используемые в законе об эпосе «Манас».
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/315513/
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