22:42
USD 87.00
EUR 90.43
RUB 0.88
Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Загрязнение воздуха в Бишкеке на 26 декабря. Что показывают датчики

В рейтинге крупнейших городов мира по качеству воздуха World Air Quality на 18.00 Бишкек находится на 19-м месте.

Статус города отмечен как «нездоровый». Индекс качества воздуха, по данным сайта, составляет 159 (AQI). Информация доступна в режиме реального времени.

Самые «нездоровые» районы столицы:

  • село Новопокровка — 275;
  • микрорайон «Джал» — 235;
  • жилмассив «Бакай-Ата» — 194;
  • бульвар Эркиндик — 176;
  • улица Фрунзе — 173.

Индекс качества воздуха (AQI) разделен на шесть категорий, указывающих на возрастающий уровень опасности для здоровья. Значение AQI выше 300 — это опасное качество воздуха, а значение ниже 50 — хорошее.

Добавим, в Минприроды считают, что датчики World Air Quality работают некорректно и расположены в неправильных местах. Для сравнения ниже представлены данные Гидрометеорологической службы.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/315515/
просмотров: 1556
Версия для печати
Материалы по теме
Горожане пожаловались на дым в районе проспекта Чингиза Айтматова
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 25 декабря. Что показывают датчики
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 23 декабря. Столица в тройке лидеров
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 20 декабря. Что показывают датчики
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 19 декабря. Что показывают датчики
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 18 декабря. Что показывают датчики
Качество воздуха в Бишкеке умеренное, считают в Минприроды
Около 1 миллиона сомов штрафа выплатили водители за экологические нарушения
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 17 декабря. Что показывают датчики
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 16 декабря. Что показывают датчики
Популярные новости
До&nbsp;2&nbsp;миллионов сомов за&nbsp;рождение ребенка: президент подписал указ До 2 миллионов сомов за рождение ребенка: президент подписал указ
Ситуация у&nbsp;СИЗО-1&nbsp;в Бишкеке. Что происходит сейчас Ситуация у СИЗО-1 в Бишкеке. Что происходит сейчас
Нужна экстренная помощь? Адреса травмпунктов и&nbsp;номера частных скорых Бишкека Нужна экстренная помощь? Адреса травмпунктов и номера частных скорых Бишкека
В&nbsp;Бишкеке ночью до&nbsp;&minus;15&nbsp;градусов. Прогноз погоды на&nbsp;23-25 декабря В Бишкеке ночью до −15 градусов. Прогноз погоды на 23-25 декабря
Бизнес
MBANK первым в&nbsp;КР открыл возможность удаленных платежей MBANK первым в КР открыл возможность удаленных платежей
Кантское трубно-шиферное предприятие: факты вместо домыслов Кантское трубно-шиферное предприятие: факты вместо домыслов
&laquo;Элдик Банк&raquo; завершает 2024 год с&nbsp;рекордными достижениями «Элдик Банк» завершает 2024 год с рекордными достижениями
Откройте виртуальную карту &laquo;MEGA ЭЛКАРТ&raquo; в&nbsp;MegaPay Откройте виртуальную карту «MEGA ЭЛКАРТ» в MegaPay
26 декабря, четверг
21:26
Экспозиция цифровых двойников открылась в Бишкеке Экспозиция цифровых двойников открылась в Бишкеке
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 27 декабря: немного потеплеет
20:47
Вице-премьер РК прокомментировал сообщения о ракетном ударе по самолету
20:19
Бишкектеплосеть просит горожан оплатить долги за отопление и горячую воду
20:10
Московские аэропорты возобновили работу после временных ограничений