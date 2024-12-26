Загрязнение воздуха в Бишкеке на 26 декабря. Что показывают датчики

В рейтинге крупнейших городов мира по качеству воздуха World Air Quality на 18.00 Бишкек находится на 19-м месте.

Статус города отмечен как «нездоровый». Индекс качества воздуха, по данным сайта, составляет 159 (AQI). Информация доступна в режиме реального времени.

Самые «нездоровые» районы столицы:

село Новопокровка — 275;

микрорайон «Джал» — 235;

жилмассив «Бакай-Ата» — 194;

бульвар Эркиндик — 176;

улица Фрунзе — 173.

Индекс качества воздуха (AQI) разделен на шесть категорий, указывающих на возрастающий уровень опасности для здоровья. Значение AQI выше 300 — это опасное качество воздуха, а значение ниже 50 — хорошее.

Добавим, в Минприроды считают, что датчики World Air Quality работают некорректно и расположены в неправильных местах. Для сравнения ниже представлены данные Гидрометеорологической службы.