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Общество

Экспозиция цифровых двойников открылась в Бишкеке

Экспозиция цифровых двойников открылась в Бишкеке. Об этом сообщили в Министерстве культуры.

По данным ведомства, выставка проходит в Мемориальном доме-музее имени Михаила Фрунзе.

Министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Алтынбек Максутов ознакомился с проектом цифровизации музея. По его словам, реализация этого проекта позволила расширить рамки музея и теперь у посетителей есть возможность узнать в деталях о предметах из экспозиции, рассмотреть объект с разных ракурсов, познакомиться с его конструкцией и скрытыми механизмами в формате онлайн.

Чиновник также проинспектировал общее состояние музея. Особое внимание уделено музейной системе вентиляции и внешнему виду. Он поручил провести ремонтные работы с сохранением первозданного вида.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/315517/
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