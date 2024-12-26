Экспозиция цифровых двойников открылась в Бишкеке. Об этом сообщили в Министерстве культуры.

По данным ведомства, выставка проходит в Мемориальном доме-музее имени Михаила Фрунзе.

Министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Алтынбек Максутов ознакомился с проектом цифровизации музея. По его словам, реализация этого проекта позволила расширить рамки музея и теперь у посетителей есть возможность узнать в деталях о предметах из экспозиции, рассмотреть объект с разных ракурсов, познакомиться с его конструкцией и скрытыми механизмами в формате онлайн.

Чиновник также проинспектировал общее состояние музея. Особое внимание уделено музейной системе вентиляции и внешнему виду. Он поручил провести ремонтные работы с сохранением первозданного вида.