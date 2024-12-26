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Общество

Айбек Молдогазиев назначен послом Кыргызстана в США. Что о нем известно

Президент Садыр Жапаров подписал указ о назначении Айбека Молдогазиева Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызстана в Соединенных Штатах Америки.

Ранее председатель кабмина подписал распоряжение об освобождении Айбека Молдогазиева от должности заместителя министра иностранных дел в связи с переходом на другую работу. Молдогазиев занимал эту должность с 14 февраля 2022 года.

из интернета
Фото из интернета

Айбек Молдогазиев родился 15 мая 1973-го в Бишкеке.

В 1995 году окончил юридический факультет Кыргызского государственного национального университета.

С декабря 1995-го работал в системе Министерства иностранных дел КР.

Прошел путь от атташе международно-правового отдела до директора международно-правового департамента.

В 2002-2005 годах был первым секретарем Постоянного представительства КР при ООН.

В 2009-м занимал пост заведующего отделом внешней политики администрации президента КР, а с 2017 года — советника-посланника в Постоянном представительстве КР при ООН.

С февраля 2021-го руководил юридическим отделом МИД.

Свободно владеет английским языком. Обладает дипломатическим рангом «Чрезвычайный и Полномочный Посланник Кыргызской Республики».
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/315521/
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