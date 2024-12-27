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Общество

В Мексике прошел традиционный конкурс скульптур из редиски

В Мексике прошел конкурс по изготовлению скульптур из редиски. Этой традиции уже больше 120 лет. Об этом сообщает The New York Times.

Фестиваль Noche de Rábanos («Ночь редиса») ежегодно проходит в конце декабря в Оахаке. В этот день сотни людей соревнуются между собой в конкурсе на лучшую скульптуру из этого овоща. Главный приз в этом году — $1,5 тысячи.

Праздник зародился в 1897-м, когда традиция фермеров украшать свои прилавки в канун Рождества переросла в соревнование. С тех пор фестиваль спонсируется властями, а конкурсантам выделяют бесплатный редис — в этом году 12 тонн.

Тематика выставки меняется год от года. Так, в 1969-м, когда человек впервые высадился на Луну, космическая тема была основой экспозиции. В этот раз авторы в основном фантазировали на тему праздника Диа-де-лос-Муэртос (День мертвых), а также персонажей местной мифологии.

Семьи в городе десятилетиями соревнуются друг с другом за первое место, передавая секрет резьбы по редису через поколения. В этот раз победителем стал 19-летний Васкес Лопес — студент, приехавший на зимние каникулы из Чикаго.

Его родители уже несколько раз занимали первое место в соревнованиях, а сам Лопес участвует в них с семи лет. Но в этом году ему впервые доверили самостоятельно выбрать тему произведения — ею стали традиционные блюда Оахаки.

По словам победителя, он не ожидал стать лучшим в конкурсе, но очень обрадовался тому, что продолжил семейное дело.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/315549/
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