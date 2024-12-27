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Общество

Предприятие по переработке шерсти откроют в Нарынской области

Предприятие по переработке шерсти откроют в Нарынской области, сообщили в Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Уточняется, что запущены проекты по открытию предприятий для переработки шерсти и производства сафлорового масла. На реализацию инициатив выделено 11 миллионов 528 тысяч сомов для покупки современного оборудования для четырех районов области — Ак-Талинского, Джумгальского, Кочкорского и Нарынского.

Запланированы работы по оснащению скотобоен аппаратами для снятия шкур, которые будут реализованы в 2025 году.

Полномочный представитель президента в Нарынской области Алтынбек Эргешов проинформировал о том, что проекты направлены на поддержку местной экономики и развитие перерабатывающей промышленности.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/315561/
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