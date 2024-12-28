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Общество

Греческая кухня стала лучшей в мире в 2024 году по версии TasteAtlas

Греческая кухня в этом году стала лучшей в мире по версии гастрономической энциклопедии TasteAtlas. Эксперты особо рекомендуют попробовать гирос, сувлаки (небольшой шашлык на шпажках), греческий салат и мусаку (блюдо из баклажанов).

СМИ
Фото СМИ. Греческая кухня стала лучшей в мире в 2024 году по версии TasteAtlas

На втором месте итальянская кухня с пиццей, ризотто и пастой болоньезе. Замыкает тройку лидеров Мексика. Из традиционных блюд этой страны гастроэксперты советуют тако, тортилью и начос.

Русская кухня расположилась на 34-м месте. Топ-3 блюд выглядит из пирогов, закуски и каши. Потом идут блины и пельмени.

Рейтинг составляется на основе оценок почти 15,5 тысячи блюд в базе TasteAtlas. В 2024-м список сформировали исходя из 477 тысяч отзывов.

В топ-10 также вошли испанская, португальская, турецкая, индонезийская, французская, японская и китайская кухни.

Ранее TasteAtlas составил рейтинг худших блюд мира. В список включили несколько блюд из России, в том числе холодец, который оказался на 64-м месте.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/315647/
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