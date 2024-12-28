В Госкомрелигий Кыргызстана подвели итоги года

В Государственной комиссии по делам религий Кыргызской Республики подвели итоги уходящего года и отчитались о проделанной работе. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ведомства.

Совещание прошло накануне, 27 декабря. Директор ГКДР КР Азамат Юсупов отметил, что уходящий год был плодотворным в реализации государственной политики в религиозной сфере.

Также на заседании обсуждались вопросы исполнения плана действий по реализации Концепции государственной политики Кыргызской Республики в религиозной сфере на 2021-2026 годы, взаимодействия в религиозной сфере в рамках меморандумов, подписанных между ГКДР КР и другими странами, проблемы предотвращения радикализма и экстремизма и новые проекты в области религиозного образования.

Кроме того, сотрудникам Госкомиссии по делам религий выставлен четкий план работы на 2025 год.