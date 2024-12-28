18:36
USD 87.00
EUR 90.59
RUB 0.86
Общество

В Госкомрелигий Кыргызстана подвели итоги года

В Государственной комиссии по делам религий Кыргызской Республики подвели итоги уходящего года и отчитались о проделанной работе. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ведомства. 

Совещание прошло накануне, 27 декабря. Директор ГКДР КР Азамат Юсупов отметил, что уходящий год был плодотворным в реализации государственной политики в религиозной сфере.

Также на заседании обсуждались вопросы исполнения плана действий по реализации Концепции государственной политики Кыргызской Республики в религиозной сфере на 2021-2026 годы, взаимодействия в религиозной сфере в рамках меморандумов, подписанных между ГКДР КР и другими странами, проблемы предотвращения радикализма и экстремизма и новые проекты в области религиозного образования.

Кроме того, сотрудникам Госкомиссии по делам религий выставлен четкий план работы на 2025 год.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/315670/
просмотров: 971
Версия для печати
Материалы по теме
Главы муфтията и Госкомрелигий КР посетили Турцию с рабочим визитом
Экс-муфтий Максат ажы Токтомушев попросил оставить даават. Что ему ответили
Строить мечети в Кыргызстане будут только с согласования с госорганами
При организации хаджа ежегодно $5 миллионов оставалось в тени — Госкомрелигий
Местные выборы. В Джалал-Абаде тоже лидирует партия «Жаны Кыргызстан»
Министерство обороны подвело итоги года. Какими они были
Более 5 тысяч фактов нарушения законодательства выявили таможенники в 2024 году
Глава Госкомиссии и посол США обсудили права религиозных меньшинств
После Парижа: может ли Кыргызстан рассчитывать на медали в других видах спорта
Прибыль «Элдик Банка» за 6 месяцев 2024 года составила 1,5 миллиарда сомов
Популярные новости
Крытые детские площадки в&nbsp;Бишкеке. Адреса и&nbsp;цены Крытые детские площадки в Бишкеке. Адреса и цены
Нужна экстренная помощь? Адреса травмпунктов и&nbsp;номера частных скорых Бишкека Нужна экстренная помощь? Адреса травмпунктов и номера частных скорых Бишкека
Казахстан может лишиться пансионатов на&nbsp;Иссык-Куле, если не&nbsp;выполнит договор Казахстан может лишиться пансионатов на Иссык-Куле, если не выполнит договор
Внимание! Изменена схема организации движения вокруг рынка &laquo;Аламедин&raquo; Внимание! Изменена схема организации движения вокруг рынка «Аламедин»
Бизнес
MBANK подвел итоги акции &laquo;Принимай платежи по&nbsp;QR&raquo; MBANK подвел итоги акции «Принимай платежи по QR»
MBANK первым в&nbsp;КР открыл возможность удаленных платежей MBANK первым в КР открыл возможность удаленных платежей
Кантское трубно-шиферное предприятие: факты вместо домыслов Кантское трубно-шиферное предприятие: факты вместо домыслов
&laquo;Элдик Банк&raquo; завершает 2024 год с&nbsp;рекордными достижениями «Элдик Банк» завершает 2024 год с рекордными достижениями
28 декабря, суббота
18:08
Президент назначил нового директора Антитеррористического центра ГКНБ Президент назначил нового директора Антитеррористическо...
17:32
Начальника пресс-службы МВД Тилека Оторова проводили на пенсию
17:05
В Нарыне экс-глава лесхоза отдал частникам земли стоимостью 1,1 миллиарда сомов
16:32
Авиакрушение в Актау. Медики готовы перевезти кыргызстанца домой
16:31
ГУОБДД запретило перевозчикам поднимать цены за проезд в новогодние праздники