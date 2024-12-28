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Общество

С 2025 года срок пребывания в России для безвизовых иностранцев сократится

С 1 января 2025 года иностранцы, прибывающие в Россию без визы, смогут находиться в стране суммарно не более 90 дней в течение календарного года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МИД России.

Согласно сообщению ведомства, с 1 января 2025 года вступят в силу изменения в закон, ограничивающие срок временного пребывания безвизовых иностранцев в России. Теперь этот срок не сможет превышать 90 суток суммарно в течение календарного года (ранее этот срок составлял 90 дней в течение 180 суток). Исключения будут предусмотрены только в случаях, определенных законодательством и международными договорами России.

МИД РФ подчеркнул, что данные изменения касаются исключительно иностранных граждан, прибывающих в страну в безвизовом порядке. Срок временного пребывания иностранцев, въезжающих в страну по визе, останется прежним и будет определяться сроком действия выданной визы. 

А с 5 февраля 2025 года изменения коснутся и правил пересечения государственной границы РФ. Пограничники получат расширенные полномочия, включая право отказывать во въезде, если существует предположение, что иностранец может угрожать безопасности страны. Причем такие решения смогут приниматься непосредственно на месте, без обращения в другие инстанции.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/315672/
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